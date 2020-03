Coronavirus, ferrovie: Gran Bretagna disponibile a temporanea nazionalizzazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Per il Sottosegretario di Stato britannico ai Trasporti,Ai sensi degli Accordi sulle misure di emergenza,. "Mossa" al fine di assicurare il funzionamento dei servizi ferroviari per fornire mezzi di trasporto ai lavoratori essenzialii.. Per le compagnie ferroviarie che optano per gli accordi,"A lungo termine questi accordi - ha dichiarato Grant Shapps - minimizzeranno anche l'interruzione del settore ferroviario.. Le vendite totali di biglietti sono diminuite di due terzi rispetto alla data equivalente del 2019.. Ciò dovrebbe incentivare gli operatori a raggiungere la loro affidabilità, puntualità e altri obiettivi".