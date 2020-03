Coronavirus, Ferrari: nessun problema di fornitura

(Teleborsa) - Ferrari rassicura che i propri impianti produttivi "fino a ora" non hanno subito le problematiche legate alla catena di fornitura messa a dura prova dall'emergenza Coronavirus.



Il cavallino rampante, in una nota, ha anche reso noto che sono state messe in campo ulteriori rigorose misure di prevenzione per garantire i più alti standard sanitari per i suoi dipendenti: presenza dei lavoratori ridotta al minimo nelle sedi di Maranello e Modena e preferenza per lo smart working da casa per gli altri. © RIPRODUZIONE RISERVATA