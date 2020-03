Coronavirus, Ferrari conferma la propria continuità operativa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Come è noto, il Governo italiano ha approvato in data 8 marzo 2020 un nuovo decreto che introduce misure di prevenzione più cautelative per i territori più colpiti dall'epidemia di COVID19 che interessa l'Italia pur consentendo lo svolgimento delle attività lavorative. Anche Maranello si trova all'interno di questi territori.Ferrari ha comunicato die pertanto conferma al momento la propria continuità operativa. Fermo restando che detta continuità non può prescindere da quella dei nostri fornitori, con i quali siamo in costante contatto.La casa di Maranello informa che resta in. Con la consapevolezza che la salvaguardia della salute e del benessere dei propri dipendenti sia la priorità assoluta.