Coronavirus, Federturismo e Fiavet: danni enormi, chiesto lo stato di crisi

Coronavirus, allarme per il settore del turismo. Gite scolastiche cancellate, stranieri spaventati per l'Italia in parziale quarantena in un periodo buono per il settore con le settimane bianche, il Carnevale e i primi ponti pasquali e primaverili. Il tornado coronavirus, con la crescita dei contagi, rischia di assestare una mazzata pesante al turismo tricolore.«La situazione è fuori controllo e di una gravità assoluta. Noi ci aspettiamo un intervento forte e mirato del Governo - dice all'agenzia Ansa la presidente di Fiavet Ivana Jlenic - perché le imprese turistiche (che muovono il 13% del pil di questa nazione) non possono essere lasciate da sole. Se crolla il turismo, non ce n'è più per nessuno». Per stasera - aggiunge la Jlenic - abbiamo organizzato una riunione con tutte le associazioni di tour operator e agenzia di viaggi da Astoi Confindustria ad Assoviaggi Confesercenti. «Il settore si deve compattare per agire in maniera rapida» spiega. «La prima cosa che ci aspettiamo è che il Governo metta i vettori aerei (quasi tutti stranieri) nella condizione di dover provvedere ai rimborsi perché non è ipotizzabile che tutto sia scaricato sulle imprese italiane» dice ancora.«Oggi - spiega la Jlenic - è un momento estremamente difficile per il mondo delle agenzie di viaggio e i tour operator, il sistema si sta semiparalizzando tra la psicosi che si è sviluppata e i vari timori delle notizie che si rincorrono la situazione è piuttosto critica. Innanzitutto c'è il blocco delle gite scolastiche che ormai è supportato dal decreto legge emesso dal Governo e quindi sta già bloccando un intero settore. Poi perdura lo stop dei viaggi da e per la Cina e in più c'è anche la ripercussione della paura trasversale che sta assalendo i viaggiatori per i viaggi all'estero in genere».Un problema enorme anche per l'incoming, ovvero per tutti quei turisti stranieri che hanno l'Italia in cima alla lista dei desideri di viaggio e che ora sono spaventati. «L'informazione così martellante - dice la presidente di Fiavet - staingenerando nei paesi stranieri una forma di psicosi, al momento ci sono 5 morti (tutte persone con un'età importante e con già sofferenti per patologie gravi) e 200 contagiati ma in Italia siamo 60 milioni e abbiamo un efficientissimo sistema sanitario e anche una straordinaria attività di ricerca scientifica. All'estero la percezione è molto distorta».Ma non basta: il settore viene colpito in un periodo molto fecondo tra il turismo invernale e i viaggi di Pasqua e pontiprimaverili e con tutte le gite scolastiche: «La quarantena di Veneto e Lombardia - dice ancora la Fiavet - paralizza le settimane bianche e pregiudica la Pasqua. Inoltre sono anche le due regioni, assieme a Piemonte ed Emilia Romagna, tra le più propense al viaggio e anche con la maggior capacità di spesa».Federturismo intanto chiede lo stato di crisi per il settore. «Le ultime gravi notizie relative alla diffusione del Coronavirus nel nostro Paese hanno messo in ginocchio l'industria del turismo italiano» la premessa dell'Associazione che ha inviato una lettera al premier Giuseppe Conte. «Le stime più prudenti prima della diffusione parlavano di una perdita di 5 miliardi di euro - ha osservato la Presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli - ma adesso ci troviamo nella condizione di non poter più nemmeno stimare l'impatto a causa della drammatica evoluzione in corso. 