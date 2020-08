© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Effettuare lon modo autonomo ottenendo unn grado di aprire varchi, tornelli e porte. Questo il funzionamento dell'innovativocreato dasocietà Ict delNel dettaglio dopo aver misurato la temperatura attraverso unall'utente viene rilasciato un pass che consente, per un determinato lasso di tempo, di dire addio ai controlli multipli durante la giornata e di superare la necessità di operatori addetti al controllo. L'autoscansione è effettuata con l'ausilio di un sensore con una densità di rilevazione di 1024 punti diversi del viso e degli occhi, coadiuvato da un software, basato sull'Intelligenza artificiale, che normalizza la lettura della temperatura rispetto ai parametri ambientali. In seguito il sistema invia la, nel rispetto del Gdpr, così, l'utente in piena riservatezza verifica dal proprio smartphone la temperatura rilevata dal Fever Pass."Il certificato ottenuto ha unain base alle indicazioni dell'autorità competente e – spiega la società in una nota – risiede solo sullo smartphone dell'utente, non conservando il sistema alcuna traccia di informazione personal. Il sistema consente di aumentare le attività di monitoraggio preventive come previsto dal Dpcm del 26 aprile 2020 e del DL34/2020, nel rispetto della privacy, e può essere utilizzato dal sistema dei trasporti, delle prestazioni sanitarie, di tanti altri pubblici servizi".