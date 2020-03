«Il clima dell'incontro è costruttivo». È quanto filtra dall'incontro in corso tra governo e sindacati che sta cercando di trovare un punto di equilibrio alle richieste di Cgil,Cisl e Uil di rendere più stringente l'elenco delle attiività industriali lasciate aperte dall'ultimo Dpcm. Dopo circa 2 ore di confronto l'incontro è stato brevemente sospeso per dare modo ai sindacati di confrontarsi tra loro. La ripresa è prevista per le 17.

Si stanno analizzando, codice peer codice Ateco, quali produzioni non sono essenziali in questo momento di emergenza e che quindi dovranno chiudere temporaneamente. Secondo quanto riferito dal viceministro dell'Economia, Antonio Misiani, «c'è la massima disponibilità da parte del governo, per arrivare a un punto d'incontro. L' ultima cosa che possiamo permetterci oggi in Italia è una conflittualità sociale in una situazione di emergenza».

