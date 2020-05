Coronavirus, Enea: online banca dati per combattere fake news sull'alimentazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Fornire al mondo della ricerca, alle imprese e ai consumatoriQuesto l'obiettivo dell'impegnate nel campo della sicurezza alimentare, qualità, tracciabilità dei cibi, contrasto a frodi, sofisticazioni e contraffazioni, impatti per salute, lotta alla fame e agli sprechi. Unadi facile consultazione con buone pratiche, approfondimenti e indicazioni "a prova di scienza".Tra le ultimevi sono le proprietà anticovid-19 di gargarismi con acqua e sale, dell'argento proteinato o della vasellina cosparsa sulle narici. Gli approfondimenti, costantemente aggiornati, aiutano gli utenti adlungo tutta la filiera alimentare, dalla produzione primaria al consumo finale."Malgrado non ci siano prove scientifiche della trasmissione del virus tramite il consumo di cibi, in questo momento è essenziale promuovere una corretta informazione a produttori e consumatori sui temi della salute, della sicurezza alimentare e della lotta allo spreco", sottolineaSecondo l'espertae contribuire a ridurre la vulnerabilità dell'organismo. "Seguire una dieta salutare ed equilibrata ricca di nutrienti e sostanze nutraceutiche, applicare buone pratiche di preparazione, conservazione e consumo, mantenere le proprietà nutrizionali degli alimenti ed evitare contaminazioni, effettuare acquisti oculati e seguire appropriate procedure di conservazione per evitare sprechi alimentari, – spiega– sono tutti comportamenti che possono fare la differenza in questa sfida".Supportare una maggiore conoscenza dei– sottolinea Enea in una nota – è importante perSul fronte della lotta agli sprechi bisogna invece contrastare gli acquisti indotti sull'onda emozionale.