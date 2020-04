Coronavirus, Enea e Fratello Sole contro la povertà energetica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Inserire fra leinterventi a sostegno dei soggetti più fragili,come leva strategica con forti ricadute sociali, economiche, ambientali e di occupazione. Questo l'obiettivo dellasocietà consortile non a scopo di lucro, i cui soci sono enti non profit del Terzo Settore, che opera nel contrasto alla povertà energetica.Rimuovere le barriere all'utilizzo degli incentivi, per Enea e Fratello Sole, consentirebbe non soltanto di(siano esse di enti del terzo settore che di Enti religiosi impegnati in attività sociali e caritative) ma anche di produrree die l'utilizzo degli spazi da parte delle persone ospitate,"Il Green Deal di cui tutti oggi parliamo come motore per la ripresa dovrà essere necessariamente un Social Green Deal, un insieme di azioni per contrastare l'emergenza climatica e promuovere sviluppo e benessere anzitutto a favore delle persone più fragili – afferma il–. L'efficientamento energetico degli immobili in cui vengono erogati servizi ai più deboli da parte degli enti del Terzo Settore può essere uno degli assi portanti di questo Social Green Deal, oltre che un'azione di contrasto alla perdurante condizione di precarietà energetica di tali enti"."Lo shock dell'emergenza che stiamo affrontando porta ad una presa di coscienza importante sulla necessità di sostenere, ora più che mai, i soggetti più fragili – sottolinea il–. Allo stesso tempo servono azioni che possano agire da leva per la ripresa. Da qui la nostra proposta che, oltre a colmare un vuoto normativo, consentirebbe di fare in modo che il mondo del non profit possa contribuire alla transizione energetica, ambito per cui ha una vocazione naturale essendo l'attenzione all'ambiente una tematica ad impatto sociale".prevede, oltre allal'(340, valore medio italiano), in aggiunta opzionale al numero delle unità immobiliari; llao la costituzione di un altro apposito strumento; l'inclusione di tali enti tra i soggetti beneficiari delle; l', a favore dei fornitori o di altri soggetti collegati che hanno contribuito all'interventoA supporto dell'iniziativa si sono già espressi numerosi esponenti del Terzo Settore e del mondo religioso che gestiscono opere sociali o educative tra cui il