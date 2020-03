Coronavirus, ENAC chiarisce su spostamenti e voli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Come ormai noto, chideve rispettare alcune- adottate dal Governo per contenere l'emergenza da epidemia da Coronavirus - rispetto alle quali l'fa chiarezza in unaGlisi legge -e lea condizione che siano osservate alcune prescrizioni indicate nelle disposizioni richiamate e cioè:di cui al DPCM dell'8 marzo 2020 per esigenze lavorative, per necessità o per motivi di salute devono compilare e portare al seguito un(pubblicato e scaricabile anche sul sito dell'ENAC) contenente un'autodichiarazione che attesti le sopraelencate motivazioni;(Schengen o extra Schengen) i residenti nelle zonedi cui al DPCM dell'8 marzo 2020 dovranno compilare e presentare alla partenza e all'arrivocon l'indicazione dello scopo del viaggio.Per quanto riguarda gliper comprovati, si ribadisce che gli stessi sono consentiti con le modalità indicate (autodichiarazione da portare sempre con sé e da esibire, su richiesta, alle Autorità competenti). Pertanto, lavoratori nell'ambito del settore aereo, come ad esempio, gli equipaggi dei vettori, gli operatori aeroportuali etc. possono muoversi da e per le zoneL'ENAC, conclude la nota, rinnova, a contattare la compagnia di riferimento per avere