(Teleborsa) - Sicurezza, qualità ed efficienza. Emer Cooke, direttrice esecutiva dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), ha garantito che le valutazione dell'ente regolatorio europeo sul vaccino anti-Covid si baseranno solo su questi principi: "Siamo consapevoli dell'enorme responsabilità che abbiamo.



Cooke ha confermato che il consorzio Biontech-Pfizer e Moderna sono stati i primi a presentare la domanda di autorizzazione per il vaccino il primo dicembre. "Una grande quantità di dati di questi vaccini è già stata valutata", ha spiegato Cooke che ha aggiunt che ora resta da valutare "la restante parte di dati presentata" al momento della richiesta di autorizzazione.



"Sappiamo che ci sono molte preoccupazioni tra i cittadini europei e a tal fine prevediamo un incontro l'11 di dicembre per ascoltare i timori dei cittadini", ha annunciato infine la direttrice esecutiva dell'EMA. © RIPRODUZIONE RISERVATA