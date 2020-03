Coronavirus, Ecofin slitta a venerdì 20 marzo

(Teleborsa) - Slitta a venerdì 20 marzo il vertice Ecofin dei Ministri delle Finanze di tutta l'Unione europea, che solitamente si svolge all'indomani dell'Eurogruppo, in corso oggi in teleconferenza e chiamato a varare un pacchetto di risposte di bilancio coordinate contro la pandemia.



Secondo quanto spiegano fonti della presidenza di turno dell'UE, attualmente assicurata dalla Croazia, tutta l'agenda delle riunioni di questi giorni è stata stravolta a causa dell'emergenza coronavirus.



Tutte le riunioni previste sono state trasformate in teleconferenza. E domani si terrà un vertice, sempre in teleconferenza, dei capi di Stato e di Governo dell'UE. Intanto stanno proseguendo oltre il previsto i lavori dell'Eurogruppo.



