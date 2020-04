© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Unper consentire all'Europa di riprendersi dall'impatto economico del coronavirus e sarà una parte fondamentale del nostro piano di ripresa dell'Unione europea". È quanto ha affermato il, al termine della. "Abbiamo bisogno diper riportare la nostra economia sulla strada della crescita sostenibile e inclusiva" ha sottolineato Dombrovskis in un post pubblicato sul suo account Twitter.Il Vicepresidente ha, inoltre, giudicato positivamente il, il fondo europeo contro la disoccupazione da 100 miliardi di euro a sostegno dei meccanismi nazionali di cassa integrazione degli Stati membri, parte del pacchetto di proposte concordato dall'Eurogruppo il 9 maggio scorso che verrà presentato ai capi di Stato e di Governo dell'Ue il prossimo 23 aprile. "La– ha affermato Dombrovskis – è la chiave della nostra risposta economica al coronavirus. Apprezzo il sostegno dei ministri delle finanze dell'Ue per mettere in atto il nostro meccanismo Sure in modo che i lavoratori possano avvantaggiarsene prima possibile".Al centro della riunione dei ministri dell'Economia dell'Ue anche le, misure che dovrebbero allentare parzialmente e temporaneamente i requisiti prudenziali della normativa Ue per gli istituti di credito. "Le banche svolgono un ruolo chiave nel finanziamento dell'economia reale a sostegno di aziende e famiglie. Dovrebbero utilizzare la. Presenteremo – ha annunciato il Vicepresidente della Commissione europea – una comunicazione per identificare dove è disponibile questa flessibilità e come può essere utilizzata".