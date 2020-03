Coronavirus, Dombrovskis: Italia, misure coraggiose

(Teleborsa) - Quelle prese dalle autorità italiane, sono state "misure coraggiose". Così il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis ha definito l'azione di Palazzo Chigi per contrastare l'emergenza Coronavirus.



Dombrovskis ha parlato al termine della riunione dell'esecutivo europeo nella conferenza stampa di rito nella quale ha elogiato, a nome di tutta la Commissione, "le autorità dell'Italia per le misure molto coraggiose prese", misure "che mettono sotto pressione la popolazione ma che è meglio prendere adesso, per proteggere più persone possibile". E ha rassicurato: "Supporteremo l'Italia con ogni mezzo a nostra disposizione".