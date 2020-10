© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopoanche nel: firmata ieri sera dal Presidentel'ordinanza che prevede il divieto di circolazione dadel mattino a partire dale persalvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze (a titolo esemplificativo, per i lavoratori, il tragitto domicilio, dimora e residenza verso il luogo di lavoro e viceversa), e per gli spostamenti motivati da situazioni di necessità o d'urgenza, ovvero per motivi di salute. Torna, dunque, l'L'ordinanza prevede, inoltre, a partire da lunedì 26 ottobre, di potenziare la didattica digitale integrata nelle istituzioni scolastiche secondarie die nelle Università.Disposto anche "il potenziamento dellaattraverso l'incremento di posti letto dedicati all'assistenza di pazienti affetti da Covid-19, identificando strutture pubbliche e private ulteriori rispetto a quella già inserite nella rete, anche parzialmente dedicate e provvedere all'ampliamento dei posti di quelle già inserite in rete, fino al raggiungimento didedicati alla terapia intensiva e sub-intensiva".Massima allerta indove ieri si sono registrati oltre 4000 nuovi positivi, a fronte di circa 36 milaper la regione che portano il rapporto tamponi/positivi circa all'11%, rispetto al 9,3% del giorno precedente."Noi siamo qua per cercare di trovare delleperché se la pandemia si scatena in una grande città, ha detto il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala.Intanto, anchesi preparano ad ulteriori