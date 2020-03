Coronavirus, De Micheli: non escludo misure oltre 3 aprile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nel presentare il decretoil Presidente del Consiglio Conte ha voluto ribadirecostante del Governo, a 360 gradi. Rispondendo alla domanda se si pensa di estendere i provvedimenti oltre il, la Ministra dei Trasportia Agorà su Rai3 ha risposto: "Sonoche faremo sulla base dei numeri nei prossimi giorni"Garantiamo a entrambe lel'approvvigionamento delle merci quotidiano", ha aggiunto sottolineando che "su questo, grazie allo straordinario lavoro degli uomini e delle donne dellache non si fermano mai continuiamo a approvvigionare letutto il Paese".La Ministra ha anche precisato che "oggi usciranno leche ho concordato con i sindacati e le associazioni di categoria per la sicurezza di tutta la filiera dellae su questo punto siamo riusciti a convincere i paesi europei e stranieri a dare accesso totale libero alle nostreperchè si sono fidati della- "Credo che per affrontare il tempo che verrà quando avremo sconfitto il virus ci vogliano il piùpossibile misure automatiche che evitino alle persone aggravi burocratici", ha detto De Micheli commentando l'ipotesi riportata da alcuni organi di stampa secondo cui il governo potrà prevedere unovvero la possibilità di dare un assegno di 1000 euro a tutti coloro che guadagnano meno di 40.000 euro invece di sgravi fiscali o altre misure. "Prima di tutto gli automatismi - ha ribadito- e poi strada facendo, l'Italia convedrete che riusciremo ad affrontare il tempo che verrà dopo questa guerra che vinceremo".Anche lpotrebbe essere un'idea per evitare di ingolfare il sistema, le è stato fatto osservare:ha risposto DeMicheli aggiungendo che "quando i nostri connazionali rientrano chiediamo loro di mettersi inPerchè all'estero le misure sono arrivate dopo". "Noi - ha sottolineato - stiamo organizzando un sistema per andarli aci stiamo