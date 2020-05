Coronavirus, dall'UE 60 milioni per tecnologie innovative anti-crisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per affrontare l'emergenzain Europa:Ad annunciare il finanziamento dell'Unione europea all"Istituto Europeo per l'Innovazione e la Tecnologia è stato, presidente del Comitato direttivo dell'Istituto.Il finanziamento, si legge in una nota, permetterà di, per far fronte alla crisi immediata nell'ambito dei "progetti di risposta alla pandemia" (Pandemic Response Projects), e, ritenute "fondamentali per la rapida ripresa dell'economia", conreperite nell'ambito dello "Strumento di sostegno alle imprese"."Per vincere la battaglia contro lo scompiglio seminato dal COVID-19 in Europa, dobbiamo lavorare a stretto contatto e mobilitare le nostre risorse", ha dichiarato il President, che si dice. L'iniziativa dell'EIT in risposta alla crisi - ha spiegato - garantirà che le imprese "beneficino di sostegno finanziario in un momento critico" e "contribuirà a far sì che la ripresa si concentri sullaper il nostro pianeta e la sua popolazione"."In tempi di crisi come quelli che stiamo vivendo,i – ha dichiaratoe, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani e responsabile dell'EIT – Ci stiamo assicurando che un maggiore sostegno finanziario sia distribuito a favore di chi sta lavorando per rispondere nella maniera più incoraggiante possibile alle difficili domande sollevate dal Covid-19".