Coronavirus, da Vodafone nuova raccolta fondi tra dipendenti

(Teleborsa) - Proseguono le iniziative diche ha deciso di istituire unache resterà aperta fino allapere leimpegnatenell'emergenzache tiene in scacco il nostroormai da un paio di mesi. Un impegnonel momentoperche testimoniaper proiettarci,verso la"Ilistituito per fronteggiare la diffusione della pandemia - si legge nel comunicato - sta provocando sconvolgimenti significativi, ripercussioni economiche ed effetti negativi sulla vita di molte persone, che si trovano costrette a rivolgersi ad organizzazioni benefiche per chiedere aiuto. Purtroppo, questain un momento in cui anche queste realtà si trovano a fronteggiare un momento particolarmente difficile, data l'importante limitazione delle principali- "Ie lestanno già supportando varie associazioni, che ora più che mai hanno bisogno di ulteriore sostegno perPer questo motivo sono felice di lanciare questacon il sostegno finanziario dele di. Mi auguro che questa iniziativa possa contribuire a generare un'ulteriore fonte di finanziamento per quellenel supporto di chi ha bisogno, ha dichiaratoCEO del Gruppo Vodafone.Non solo:raddoppieranno l'importo totale raccolto dai dipendenti diA dare via libera all'iniziativae ilche hanno devoluto ildei loro stipendi per i mesi di aprile, maggio e giugno. Al loro contributo iniziale, seguirà quello degli altri membri del- prosegue la nota - devolverà il ricavato della raccolta fondi a, in prima linea dall'inizio dell'allerta cin modo capillare su tutto il territorio nazionale attraverso migliaia diche stanno lavorando senza sosta per sostenere laLasi aggiunge alle numerose ulteriori iniziative messe in campo daper sostenere le realtà in prima linea nell'emergenza e daa beneficio di clienti, aziende e Pubblica Amministrazione,su tutto il territorio nazionale e connazionali bloccati all'estero.