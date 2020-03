Coronavirus, da USA ospedale da campo a supporto Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - E'nella giornata di ieri, martedì 17 marzo alle ore 21.18 presso l'aeroporto diil velivolo, un, partito daglicon a(sanitario e logistico) emesse a disposizione dall'organizzazione umanitaria cristiana evangelica che opera in oltre 100 nazioni in tutto il mondo- per far fronte all'L', accolta dal Ministro della Salute del Governo italiano e dal Presidente della Regione Lombardia, consiste in un ospedale da campo composto daL'ospedale sarà allestito nelle prossime ore nella città di Cremona e sarà operativo per un periodo di tre mesi, nell'ambito dellepredisposte per far fronte all'emergenzaattualmente in corso.Si legge nella nota: "L'Aeronautica Militare, su disposizione delha assicurato i supporti logistici necessari all'accoglienza e trasporto del personale e dei materiali presso la città di Cremona, ed ha garantito lo svolgimento delle previste operazioni aeroportuali e doganali. Ad accogliere i medici, gli infermieri e il personale proveniente dagli Stati Uniti, e a preoccuparsi dello scarico delle oltre 20 tonnellate di materiale e attrezzature, oltre agli specialisti de del Gruppo Autotrasporti del 3° Stormo, anche i funzionari dell'Agenzia delle Dogane, 12 rappresentanti della Protezione Civile di Cremona e una delegazione dell'advanced team dellagiunto in Italia qualche giorno fa per effettuare sopralluoghi e rilievi propedeutici al montaggio dell'ospedale".Grazie alle capacità logistiche di proiezione inoltre, unsupporterà nelle prossime ore il personale dell'organizzazione durante le fasi di allestimento dell'ospedale da campo. Unè previsto nei prossimi giorni per completare