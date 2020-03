Coronavirus, da Intesa Sanpaolo 2 miliardi per imprese Confcommercio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -al fine di garantire loro la gestione dei pagamenti urgenti e le esigenze immediate di liquidità. L'iniziativa – si legge in una nota – è parte integrante dellePrevista, inoltre, unache include laAttraverso l'esperienza diIntesa Sanpaolo mette, infine, a disposizione dei membri dei consigli di amministrazione, dei titolari e dei dipendenti delle imprese la suaper garantire alcune tutele e maggior serenità in caso di contrazione del virus."In questa fase di piena emergenza economica c'è bisogno in primis di liquidità immediata e di facilitare il più possibile gli iter burocratici per l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese del terziario di mercato – ha commentato–.Questo per assicurare a tutte le imprese che hanno sospeso la propria attività la possibilità di ripartire al più presto. Il plafond di 2 miliardi riservato da Intesa Sanpaolo agli associati Confcommercio è un concreto e tangibile aiuto che va proprio in questa direzione"."L'iniziativa – ha aggiunto– ci consente di mettere a disposizione delle imprese associate a Confcommercio un ulteriore e immediato strumento di sostegno. È una dimostrazione di fiducia da parte di Intesa Sanpaolo nei confronti di un tessuto imprenditoriale dotato della resilienza necessaria per affrontare le straordinarie difficoltà contingenti, con l'obiettivo di superare l'emergenza e poter così affrontare la fase di ripresa che seguirà".