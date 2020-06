Coronavirus, da BEI e CDP 1,5 miliardi per Pmi, Midcap e Reti d'imprese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Una disposizione diper fare fronte all'emergenza causata dal, a tassi vantaggiosi e lunghe durate, grazie alla collaborazione tra lae la. Questi i termini dell'operazione siglata a Roma tra ile l', alla quale seguirà un(Associazione Bancaria Italiana) che consentirà alle banche di utilizzare tempestivamente la liquidità della Bei per la concessione dei finanziamenti alle imprese.L'intesa – spiegano Bei e Cdp in una nota – prevede un, strumento grazie al qualesoddisfa le esigenze di finanziamento delle Pmi e delle Midcapattraverso la collaborazione con il settore bancario, rendendo così capillare sul territorio il sostegno ai destinatari finali.Delle risorse potranno beneficiarie aziende considerate(fino a 250 dipendenti secondo la definizione europea) e(3mila addetti) attive in tutti i settori produttivi. I nuovi finanziamenti – si legge nella nota – sono a disposizione anche delle, le aggregazioni di imprenditori definiti dallae delle imprese in filiera. I progetti potranno riguardare sia il cosiddetto "capitale circolante", cioè le esigenze di liquidità determinate dalla pesante crisi in corso e legate all'attività tipica dell'impresa, sia gli investimenti pluriennali, volano della ripresa post-emergenza.Grazie alla possibilità di veicolare i finanziamenti Bei anche mediante le banche più piccole, l'operazione permetterà una diffusione capillare dei vantaggi finanziari, raggiungendo, con unper progetto sostenuto. I tempi di restituzione potranno arrivare anche a 10 anni."Dopo l'emergenza sanitaria vi è la necessità impellente di sostenere il mondo produttivo. Per questo la Bei – commenta– si è attivata immediatamente offrendo risorse finanziarie a condizioni vantaggiose alla Cdp affinché vengano destinate alle imprese di medie e piccole dimensioni. Si tratta del primo passo di un impegno che crescerà nelle prossime settimane, in modo da far sentire a famiglie e imprese italiane la vicinanza dell'Europa e delle sue istituzioni"."Grazie a questo importante accordo con Bei, riusciamo a essere ancora più vicini alle imprese di piccole e medie dimensioni e a rispondere al loro bisogno di liquidità, sia per far fronte alle nuove esigenze causate dall'emergenza da Covid-19, sia per favorire investimenti pluriennali volano della ripresa. Con l'aumento della dotazione di Piattaforma Imprese, in chiave anti-emergenza, – sottolinea– si rafforza la già attiva e fruttuosa collaborazione con Bei anche in vista di ulteriori iniziative che potranno essere sviluppate nella cornice degli interventi europei in corso di definizione".