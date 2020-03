Coronavirus, Von der Leyen apre ai Coronabond: «Se servono li useremo»

La presidente della Commissione Ue apre ai coronabonds. «Si può anche pensare di utilizzare le risorse del Mes trasformandolo in una sorta di “coronavirus Fund” perché le sue risorse possano essere utilizzate da tutti gli stati europei per fronteggiare gli effetti economici prodotti dalla pandemia. Queste risorse devono pertanto essere concesse a tutti gli Stati, senza alcuna condizionalità presente o futura», è la proposta del premier Conte riportata in una nota di Palazzo Chigi.

La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, si dice favorevole ai Coronabonds. In un'intervista alla radio Deutschlandfunk, la presidente ha detto che «stiamo guardando a tutti gli strumenti e qualunque aiuto verrà utilizzato» per mitigare le conseguenze economiche dell'epidemia. «Questo vale anche per i Coronabonds, se aiutano e se sono correttamente strutturati, saranno usati», ha detto. La presidente, ha spiegato un portavoce della Commissione, ha ribadito che sostiene «tutti i mezzi per mitigare le conseguenze economiche» della crisi epidemica. «La Commissione ha già presentato una strategia per gestire la crisi», e «a breve proporrà l'attivazione della clausola di salvaguardia del Patto di Stabilità che è stata accolta con favore dai leader». Ma, sottolinea il portavoce, la presidente ha detto di essere pronta a «prendere nuove misure».

Il presidente Conte, nella sua intervista al Financial Times - ricordano le fonti di Palazzo Chigi - ha sottolineato che la forza che l'Europa ha dimostrato con le scelte di politica monetaria deve dimostrarla anche con la politica fiscale. Innanzitutto, introducendo un bond europeo per finanziare le spese per combattere le conseguenze economiche e sanitarie del coronavirus. In secondo luogo, si può anche pensare di utilizzare le risorse del Mes trasformandolo in una sorta di «coronavirus Fund» perché le sue risorse possano essere utilizzate da tutti gli stati europei per fronteggiare gli effetti economici prodotti dalla pandemia. Queste risorse devono pertanto essere concesse a tutti gli Stati, senza alcuna condizionalità presente o futura.

