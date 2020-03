© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coop blocca i prezzi con effetto immediato per i prossimi 2 mesi, fino al 31 maggio. Lo annuncia la catena dei supermercati specificando che la misura è generalizzata e interessa ben 18.000 prodotti in vendita sugli scaffali. Saranno coinvolti tutti i prodotti confezionati industriali sia a marchio Coop che di tutte le altre marche. Una sorta di misura preventiva e una garanzia che Coop sottoscrive a vantaggio dei propri soci e consumatori, ma anche a tutela dei produttori e degli allevatori italiani nel momento eccezionale dovuto all'emergenza Covid-19 che Coop annuncia di voler "proteggere" per quanto nelle sue possibilità.Coop che sta registrando un aumento del fatturato ma anche dei costi per via delle misure di protezione del personale e delle difficoltà di sostentamento della catena logistica continua a fornire nelle città dove previsto il servizio delle consegne a domicilio che però a causa della valanga di richiesta sta subendo notevoli rallentamenti.