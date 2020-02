Coronavirus contagia i listini europei, Milano inclusa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Vendite diffuse sui listini azionari europei in scia al diffondersi del coronavirus ed ai rischi sul possibile. Anche la borsa di Milano apre in forte ribasso dopo che l'Italia è risultata il Paese più colpito in Europa e il terzo a livello mondiale.Sul mercato valutario, seduta in frazionale ribasso per l'Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,21%. Giornata di forti guadagni per l'oro, che segna un rialzo del 2,70%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 51,58 dollari per barile, in forte calo del 3,37%.Pesante l'aumento dello spread, che si attesta a +146 punti base, con un deciso aumento di 11 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dello 0,96%.in apnea Francoforte, che arretra del 3,84%. Tonfo di Londra con una caduta del 3,30%. Lettera su Parigi, che registra un importante calo del 3,74%.del FTSE MIB (-4,3%), che ha toccato 23.707 punti.Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti viaggi e intrattenimento (-9,35%), tecnologia (-6,93%) e vendite al dettaglio (-6,61%).In questaper Piazza Affari,Le più forti vendite si manifestano su Juventus, che prosegue le contrattazioni a -7,93%.Nel settore lusso, affonda Ferragamo, con un ribasso del 7,42%.Crolla STMicroelectronics, con una flessione del 7,07%.Nel risparmio gestito, vendite a piene mani su Azimut, che soffre un decremento del 6,82%.Nessun titolo del FTSE MidCap è riuscito ad uscire dal territorio negativo.Le più forti vendite si manifestano su Autogrill, che prosegue le contrattazioni a -11,13%.Pessima performance per OVS, che registra un ribasso del 10,24%.Sessione nera per FILA, che lascia sul tappeto una perdita dell'8,83%.In caduta libera Anima Holding, che affonda del 7,95%.