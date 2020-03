Coronavirus, congedo di 12-15 giorni o voucher babysitter in arrivo. Indennizzi per gli autonomi

Coronavirus, il Governo prepara misure di sostegno e tutela per famiglie e lavoratori travolti dall'emergenza.

Con il decreto in arrivo venerdì ci sarà "un congedo speciale di 12-15 giorni parametrato alla retribuzione per figli fino a 12 anni e senza limiti di età per i figli disabili. Oppure, in alternativa, un voucher babysitter che dovrebbe essere di 600 euro per tutti, più sostanzioso per il personale sanitario", ha annunciato la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, intervistata a Radio Anch'io su Radio 1.

"Per le Partite Iva e gli autonomi previsto un indennizzo di emergenza mentre per i professionisti iscritti alle Casse si sta dando la possibilità di attivare interventi dalle Casse stesse", ha precisato sottolineando che l'indennizzo per autonomi e partite IVA sarà "intorno ai 5-600 euro". Catalfo ha anche voluto precisare che "nessuno perderà il lavoro, saranno tutti tutelati dagli ammortizzatori sociali".

Ultimo aggiornamento: 12:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA