Coronavirus, Bonetti: congedo ai genitori e voucher per baby sitter

Ultimo aggiornamento: 16:36

Vocher per baby sitter e congedo straordinario per i genitori in modo da preservare anche la salute dei nonni. Sono le proposti lanciate dalla ministra per la Famiglia, Elena Bonetti, nel corso della trasmissione Circo Massimo. «Sto pensando a possibilità di sostegno per i costi delle baby sitter, con i voucher: si tratta di proposte per le quali ci sono in corso valutazioni economiche», ha spiegato la ministra. «Anche i nonni, che sono così preziosi nel welfare della nostra società, oggi vanno tutelati, quindi dare anche la possibilità di evitare troppo contagio tra i bambini e i nonni, con congedi straordinari per i genitori. Sono misure che si dovranno attivare fin da ora», ha aggiunto.«Già la prossima settimana avremo qualche proposta da mettere in campo: c'è piena condivisione sulla necessità di misure importanti per il sostegno alle famiglie, si stanno costruendo le modalità» per aiutare i genitori dopo la sospensione dell'attività didattica nelle scuole per l'emergenza Coronavirus «ma senza disincentivare la presenza femminile nel mondo del lavoro», ha poi aggiunto Bonetti.