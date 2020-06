© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Un calo senza precedenti conrispetto all'estate 2019. Numeri che si tradurranno in un, di cui il 52% per le attività extralberghiere e il 48% per il comparto alberghiero. Queste le previsioni per i i tre mesi estivi contenute nellosu un campione di 2.118 imprenditori della ricettività.Nonostante la ripresa della mobilità nazionale ed internazionale, gli effetti dell'emergenza coronavirus continuano a far sentire tutto il loro peso sull'estate 2020 facendo tornare il. Quest'anno si registrerà, infatti, il"Il calo era atteso, ma se continua così sarà il crollo peggiore della storia del nostro turismo – commenta–. Gli operatori non perdono la speranza, e chi può ha riaperto. I sostegni forniti al settore fino ad ora, però, sono stati inadeguati, sia per le imprese sia per i lavoratori. Serve una svolta: glisiano un'occasione per affrontare la crisi. Bisogna intervenire per estendere e rendere meno burocratiche le richieste di cassa integrazione. Proponiamo anche zone franche, con fiscalità di vantaggio per imprese e visitatori, per le mete che saranno più colpite dal calo dei flussi stranieri. Ma dobbiamo anche progettare il rilancio del settore, che vale il 13% del Pil ed è il biglietto da visita del nostro Paese nel mondo. Un rilancio basato sull'innovazione digitale e sulla revisione del tax credit ristrutturazioni, per rendere l'offerta ricettiva italiana più attraente e più in linea con le aspettative dei turisti".Sui 56 milioni di pernottamenti persi, ben 43 milioni sono diUna flessione che sarà invece più contenuta per la domanda interna deiI risultati peggiori saranno registrati dalcon una flessione del, mentre l'si attesterà alA livello regionale, anche se la tendenza negativa interesserà tutte le aree, gli andamenti peggiori sono stati segnalati dagli imprenditori del. Valori negativi più o meno omogenei sono attesi per ilmentre meno pesante, ma comunque rilevante, sarà la riduzione per ilAnalizzando le destinazioni italiane per tipologia dallo studio emerge un calo delle presenze turistiche dele delLa flessione si attesta aldel -dele delAlla riduzione della domanda corrisponderà anche un nettocon circache quest'estate non apriranno affatto, di cui 3mila nel comparto alberghiero. Molte altre – per ragioni di sostenibilità e di distanziamento sociale – hanno, invece, ridotto le disponibilità. Secondo il Rapporto è prevedibile per l'estate 2020 unaSul fronte dell'si stima che ad oggi siano oltredi cui solo una parte protetta dalle misure economiche messe in atto dal Governo. Il 66% degli addetti era attivo nel comparto extra alberghiero e il 34% nelle imprese alberghiere.