Coronavirus, Commissione Ue eroga 150 milioni di euro per trasporto medico

(Teleborsa) -di euro a favore die delper il. È quanto erogato dalla Commissione europea oggi, attraverso lo strumento per il sostegno di emergenza (ESI), come sostegno di emergenza per il trasporto di attrezzature, personale medico e pazienti.Le risorse fanno parte dei 220 milioni stanziati ad aprile a tale scopo e fanno parte del fondo– il "braccio finanziario" della "tabella di marcia europea comune verso la revoca delle misure di contenimento del– da 2,7 miliardi di euro destinato a rafforzare l'impegno degli Stati membri per affrontare la pandemia di"Continuiamo ad aiutare gli Stati membri dell'UE ad essere meglio preparati ad affrontare la pandemia di coronavirus. Abbiamo finanziato il trasporto di forniture mediche essenziali in tutta l'UE. Queste forniture, che sono state consegnate dove erano più necessarie, hanno integrato gli sforzi delle autorità nazionali volti a salvare vite umane e ad equipaggiare meglio gli ospedali e gli operatori sanitari", ha dichiarato, Commissario per la Gestione delle crisi.