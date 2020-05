Coronavirus, Colgate-Palmolive dona prodotti per l'igiene alla Croce Rossa e sostiene la campagna globale #SafeHands

Ultimo aggiornamento: 20:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Colgate-Palmolive Italia si impegna a donare prodotti per la salute e l'igiene per un valore di 1.290.000 euro alla Croce Rossa Italiana come sostegno alla battaglia contro la diffusione del Covid-19. La donazione, spiega una nota, fa parte dell’impegno a livello mondiale della multinazionale americana del settore dei prodotti di consumo, incluso il supporto per la campagna globale #SafeHands promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, producendo e donando 25 milioni di saponette. Sempre in risposta alla pandemia Colgate si impegna a livello globale a fornire 20 milioni di dollari in prodotti per la salute e l'igiene alle organizzazioni della comunità che dispongono dell'infrastruttura per distribuirli ai più bisognosi.La donazione alla Croce Rossa Italiana - che consta concretamente di 1.000.000 di saponette #SafeHands, 200.000 pezzi di gel igienizzante e altri articoli per l’igiene personale - aiuterà le persone più vulnerabili delle comunità locali e gli operatori sanitari di prima linea e di emergenza ad accedere a prodotti per l'igiene essenziali, come spazzolini da denti, dentifrici, collutorio e quelli per il lavaggio di corpo e delle mani. Secondo l'Oms, un adeguato lavaggio delle mani è fondamentale per rallentare la diffusione della malattia. Ma la combinazione tra la difficoltà di accesso a saponi di qualità e la mancanza di conoscenza sul modo corretto di lavarsi le mani per uccidere il virus è una sfida, in particolare tra le comunità più vulnerabili.Per contribuire al superamento di questi ostacoli, Colgate ha annunciato il 3 aprile 2020 che sta mobilitando cinque dei suoi impianti produttivi in tre continenti per iniziare a produrre, dal 27 aprile 2020, 25 milioni di saponette. Il sapone sarà appositamente confezionato con istruzioni chiare sul lavaggio delle mani come raccomandato dall’Oms, anche per amplificare la campagna #SafeHands, per far sì che le buone pratiche di lavaggio delle mani possano continuare a lungo dopo che il prodotto stesso è finito. I prodotti a base di sapone saranno distribuiti in Italia e in Spagna alle famiglie e ai soggetti più vulnerabili delle comunità locali. Per accrescere la consapevolezza del corretto lavaggio delle mani, Colgate-Palmolive sta promuovendo la sfida Oms #SafeHands su varie piattaforme multimediali e coinvolgendo ambasciatori globali come Michael Phelps, che già ricopre questo ruolo per l'iniziativa "Save Water" del marchio Colgate.«Per fermare la diffusione di questo virus è necessario che anche le organizzazioni si mettano al servizio del bene comune - ha dichiarato Riccardo Ricci, vice presidente e general manager di Colgate-Palmolive per il Sud Europa -. Ora più che mai, dobbiamo fare tutto il possibile per fare la differenza nelle nostre comunità locali e per proteggere le persone bisognose, compresi i lavoratori in prima linea e le organizzazioni di assistenza che stanno fornendo un supporto senza precedenti».