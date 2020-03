© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilsoddisfa ila partire dai residenti nella Capitale. Lo sottolinea lacommentando lacon la riduzione dell'orario di operatività del Mof.A questa realtà che, in questo difficile momento, svolge un ruolo centrale nel garantire gli approvvigionamenti alimentari della popolazione – afferma la Coldiretti – contribuisconoche, in forma singola o organizzata, nelle diverse stagioni, commercializzano le loro produzioni ortofrutticole attraverso il mercato. Ilè, infatti, un grande centro di concentrazione, condizionamento e ridistribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi che – continua la Coldiretti – si trova tranel cuore di uno dei siti più importanti d'Italia per la produzione di frutta e ortaggi. Nel mercato – precisa la Coldiretti -– conclude la Coldiretti – riguardano fortunatamente soltanto marginalmente il mercato, con la rper garantire l'attività degli operatori nel pieno rispetto delle norme previste dall'emergenza Covid-19.