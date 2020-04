© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -che ha interrotto i flussi commerciali con il Paese asiatico, il primo ad essere colpito dalla pandemia. È quanto emerge dall'quando l'allarme era ancora confinato soprattutto nel gigante asiatico."Il brusco calo in Cina – sottolinea la Coldiretti – anticipa di fatto quello che è successo poi in tutto il mondo nei". Campagne partite con locontaminata dal pizzaiolo italiano e alimentate poi – continua la Coldiretti – da. Tale richiesta – spiega la Coldiretti – è poi "svanita non appena il virus si è propagato in tutto il Pianeta con la chiusura delle frontiere e le misure per contenimento che hanno determinato il brusco freno al commercio a livello globale".In tale scenario, secondo l'ilper effetto di una pioggia di disdette provenienti dai clienti di tutto il mondo. Dallo studio emerge, inoltre, che, ma. Un andamento che – sottolinea il Rapporto – rappresenta unacon un balzo dell'11,6% rispetto al 2019 in cui complessivamente per l'agroalimentare era stato raggiunto il massimo di sempre a