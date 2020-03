Coronavirus, Coldiretti: a rischio export agroalimentare italiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Per, dopo il 2019 da record (44,6 miliardi di euro, massimo risultato di sempre) e l'ottimo avvio di gennaio (+11,3%), ma. È l'allarme lanciato da un'analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi agli scambi con l'estero.L'emergenza Coronavirus rischia infatti – avverte Coldiretti – di avere un. Attivato per tali ragioni al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale una casella di posta elettronica dove segnalare restrizioni e discriminazioni verso i prodotti italiani e difficoltà riscontrate nelle esportazioni. Dopo gli episodi di forti ritardi riscontrati al valico del Brennero, inoltre, Coldiretti ricorda come la Commissione europea abbia invitato gli Stati membri "a designare corsie prioritarie per il trasporto di merci senza imporre ulteriori certificazioni per le merci che circolano legalmente nel mercato unico dell'UE".A gennaio – al netto della stagnazione degli acquisti di prodotti italiani da parte dei consumatori tedeschi (+0,3%) e il calo di quelli britannici post brexit (-8,7%) –. Bene anche le esportazioni verso la Cina (+19,1%), Francia (+7,3%) e Russia (+18%).