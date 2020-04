© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Lo rileva laA tale risultato – sottolinea la Confederazione – si arriva sommando le perdite derivanti dalla chiusura obbligatoria della gran parte delle attività commerciali al dettaglio e servizi alla personacon l'entrata in vigore delche ha chiuso, dal 26 dello stesso mese, molte attività produttive e interrotto i cantieri delle costruzioniVanno poi aggiunte lealle prese con carenza di ordini e forniture, ma anche per senso di responsabilità verso i propri dipendentiSi tratta – scrive la Cna in una nota – dipoiché la granderispetto allo stesso periodo dello scorso anno, solo di poco mitigate dal 15% delle imprese che si è attrezzato per le consegne a domicilio. Inlo stop dell'ultimo mese ha interessato circae coinvoltoSi stima cheLa percentuale (64%) delle chiusure cala dunque, ma di poco."Per l'artigianato in questo momento – spiega il– il lockdown è tutt'altro che soft. Basti pensare che la maggior parte delle imprese dell'edilizia, della meccanica sono praticamente ferme fatte salve quelle che operano nelle filiere essenziali. Per non parlare dei comparti della moda, del benessere (parrucchieri, estetiste) e dell'artistico tradizionale (orafi, restauratori), dove il fermo è totale. Ma non siamo qui solo ad elencare le difficoltà, chiediamo piuttosto alle istituzioni di interloquire sulle istanze dell'artigianato che non sono quelle dell'industria in generale".Un allarme che, nelle ultime ore, arriva anche dall'dove la filiera produttiva della moda rivolge al Governo una richiesta pressante cui ha dato voce una dura presa di posizione nazionale diPer ilil Governo ha "colpevolmente dimenticato, nell'ampliamento delle attività che possono riaprire dal 14 aprile una delle punte di diamante del made in Italy'". Perché, questo l'atto di accusa,, anche se contribuiscono a fare grande il sistema economico fatto di artigianato e pmi che crea ricchezza, occupazione, valore, esportazioni e partecipa in maniera sostanziale alla coesione sociale grazie al profondo radicamento territoriale". In Abruzzo questo comparto, oltre all'eccellenza mondiale rappresentata dal marchio Brioni di Penne, a Pescara vanta un importante strumento di formazione con un Istituto Tecnico Superiore dedicato. Ma la storica roccaforte, rappresentata da decine e decine di piccole e vivacissime imprese ha il suo fulcro nell'area teramana, territorio leader in cui arruola ben"In termini di export, l'ufficio studi del nostro ente camerale – afferma il– ci dice nel 2018 il comparto muoveva qualcosa come circa. Numeri importanti, che testimoniano la vitalità del comparto, ma anche il rischio connesso per tutta la nostra economia ad una sua rapida ripartenza. Una filiera che da sempre rappresenta una punta d'eccellenza per tutto l'Abruzzo del settore, visto che ne rappresenta oltre la metà: ma che ora deve essere sostenuta con decisioni che ne riavvino l'attività".