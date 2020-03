© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - QuasiaccusanoNel dettaglio l'85% prevede un peggioramento dei risultati economici per il 2020 mentre il 68% ritiene molto probabile il ricorso ad ammortizzatori sociali. Questo il quadro che emerge della"Ilinterpellate – fa sapere la CNA in una nota – sta registrando effetti diretti sulla propria attività in primo luogo come conseguenza della, ma anche perLe maggiori criticità riguardano ilcon il 98,9% che registra una drammatica contrazione della domanda. A seguire ilcon l'89,9%, poi(79,9%),(77,7%). Percentuali superiori al 60% anche nei. Nellesolo un'impresa su due lamenta ricadute negative".Per quanto riguarda i– stando all'indagine – laderivante dall'emergenza sanitaria. Dello stesso avviso il; il, eUn terzo delle aziende prevede un. Se la fase di emergenza dovesse prolungarsiintervistate ritiene probabile ilPercentuale che sale al 74% nella Moda, 72,9% nel Trasporto persone e 72,5% nella meccanica. Tutti gli altri comparti mostrano percentuali superiori al 63% ad eccezione dei Servizi alle imprese (il 50%)."Le micro e piccole imprese – spiega la CNA – appaiono particolarmente esposte anche perché la loro capacità di resistere alla brusca contrazione della domanda potrebbe esaurirsi nel giro di poco tempo se, in attesa di una normalizzazione della situazione, non venissero attivate misure energiche di sostegno alle attività economiche". Tra le criticità che devono affrontare micro e piccole imprese un ruolo centrale hanno i. In media – rileva il Rapporto – ilregistra un aumento delle assenze con punte del 20,4% nel Trasporto persone e del 18% nei Servizi alla persona.Tra le principali contromisure adottate per reagire all'emergenza figura lo, adottato da circa il"Il telelavoro – sottolinea la CNA – è, tuttavia, una soluzione poco praticabile per la maggior parte delle imprese intervistate che operano prevalentemente nei settori manifatturiero, servizi alla persona, trasporti".