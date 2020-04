Coronavirus, Chryso Italia investe nella sicurezza sul lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Fornire la strumentazione per lo smart working, allestire nuove postazioni rispettando il distanziamento previsto dal Dpcm, creare nuovi spazi di lavoro muniti di disinfettanti per agevolare la forza lavoro rimasta in magazzino, garantire supporto alla clientela, e organizzare webinar per la formazione. Sono queste alcune delle iniziative organizzate– filiale dell'omonimo gruppo francese e dal 1997 leader nel settore degli additivi in ambito edilizio – per combatteree continuare l'operatività, preservando la salute dei dipendenti. Sotto questo aspetto"Nonostante l'emergenza sanitaria in atto abbia reso difficoltosi gli spostamenti e bloccato numerose attività operative noi non ci siamo mai fermati, continuiamo infatti a fornire alla nostra clientela un servizio chiaro e veloce, adottando una rete informatica rapida e garantendo la massima efficienza di sempre, il tutto nel pieno rispetto delle linee guida di sicurezza – spiega–. Aver raggiunto più di 6mila giorni senza infortuni è per noi motivo di grande orgoglio soprattutto in questo periodo dove è fondamentale prestare attenzione alla sicurezza sul posto di lavoro per sconfiggere questo terribile virus. A tal proposito tengo a sottolineare l'aiuto prezioso dei nostri dipendenti che sin dai primi sentori della pandemia si sono adattati a lavorare in condizioni diverse da quelle abituali e hanno garantito la realizzazione di prodotti che da sempre rendono la nostra azienda leader nel settore dell'edilizia".