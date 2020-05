© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -nella guerra per contrastare la pandemia.per curare e tentare di tenere in vita contagiati e affetti dal virus., non a caso definiti, con il riconoscimento del popolo italiano per il loro supremo sacrificio.. Oltre alle altre tantissime "vittime" delle altre categorie di lavoratori e volontari.Diverse le iniziative di proposte, ma, che tuttavia in pratica si limitano al massimo al rango diper petizioni.. Almeno ufficialmente solo silenzio.L'unica vera istanza sinora,, recapitata al Quirinale da parte deldi quella che fu la Democrazia cristiana, per cinquant'anni alla guida del Paese.Richiesta presentata da, Segretario Nazionale del "nuovo partito", peraltro non rappresentato in Parlamento,. Con l'immediato apprezzamento attraverso una nota per la "sensibilità dimostrata" del Direttore FNOPI (Federazione Nazionale Ordini professioni infermieristiche), Stefania Gastaldi."Le persone di cui parliamo - ha detto Sandri -. Abbiamo chiesto a tutti di mobilitarsi con il massimo impegno possibile al fine diper il raggiungimento di questo nobile obiettivo. E con, Sergio Mattarella,, qualeverso coloro i quali -".Il Conferimento delledalla Legge del 2 gennaio 1958 (n.13), modificata dalla Legge del 15 febbraio 1965 (n.39). Tra i destinatari,. Sulle proposte esprime un parere una. Le medaglie al valor civile sono. L'attestato di pubblica benemerenza è concesso dal Ministro dell'Interno.