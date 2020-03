Coronavirus, Cerved: crollo fatturato imprese italiane in biennio 2020-21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Quello previsto è. Una forbice che varia a seconda della durata dell'epidemia e della velocità di reazione che avrà il nostro sistema. È questo lo scenario che emerge dal nuovo, l'analisi che Cerved ha dedicato agli impatti dell'epidemia in corso attesi su oltre 200 settori dell'economia italiana, inclusa una stima delle ricadute a livello regionale.Secondo l'analisi – elaborata grazie a modelli statistici di previsione dei bilanci di cui dispone Cerved e applicati a una base di circa 750 mila società di capitale –o, con conseguenze senza precedenti per alcuni settori, come leNel 2021 – si legge nel Rapporto – si prevede invece un rimbalzo che riporterebbe i ricavi vicini e, in alcuni casi, al di sopra dei livelli del 2019, ma le perdite sarebbero comunque rilevanti considerato che quest'anno ci si attendeva una crescita dell'1,7% e il prossimo del 2%.nel 2020 gli impatti più pesanti si avranno inNellol'emergenza terminerebbe a maggio 2020 e sarebbero necessari due mesi per tornare alla normalità. Più pessimisticoche prevede la durata dell'epidemia fino alla fine del 2020, sei mesi per tornare alla normalità e un completo isolamento dell'economia italiana. In entrambi i casi si prevedonoIn unoper poi riprendersi nell', in cui è previsto un. Questo riporterebbe i fatturati di nuovo oltre i livelli del 2019. Rispetto a uno scenario senza epidemia, laNel caso dilarispetto a uno scenario senza epidemia, in base al quale i ricavi sarebbero aumentati dell'1,7%. Nelsi prevede unnon abbastanza, tuttavia, per recuperare i livelli del 2019 e in perdita di altri 172 miliardi rispetto alla stima tendenziale.