Coronavirus, Cdm su Sanità e Giustizia: 20mila assunti e stop a processi

(Teleborsa) - Dopo oltre tre ore di riunione a Palazzo Chigi,. Un deciso impulso nel tentativo di limitare l'estensione dei contagi con il rafforzamento di sanità e giustizia:. L'obiettivo è il raddoppio dei posti di pneumologia e malattie infettive con l'aumento a 7500 unità degli addetti alle cure di terapia intensiva.Disposta, dunque,. Prevista l'immissione di neolaureati in medicina anche se ancora privi di specializzazione da utilizzare sulla base delle acquisite competenze.E attraversol'immediata acquisizione di macchine e strutture necessarie per, siano convenzionate o meno. Oltre al potenziamento del Ministero della Salute con l'assunzione di 40 unità di dirigenti.Inoltre, provvedimenti d'urgenza in deroga alle norme vigenti e al codice degli appalti,e previsti incentivi e finanziamenti (50 milioni di euro) attraversoper le aziende che producono mascherine e dispositivi utili per fronteggiare l'emergenza.Per quanto riguardaper le "situazioni gravi", le cause del Tribunale dei minorenni, di quelle che riguardano la tutela di diritti fondamentali per la persona