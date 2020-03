© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Più risorse e tutele per tutti i lavoratori. È quanto ha annunciato ilnel suo intervento di questa mattina a "Circo Massimo" su Radio Capital. Per quanto riguarda lail Ministro ha affermato che "ci saranno tutte le risorse necessarie" ricordando che "già". Lo stanziamento per il prossimo decreto – ha assicurato Catalfo – "sarà almeno della stessa cifra con una attenzione a tutti i lavoratori". Nel– ha aggiunto il Ministro – prevista, inoltre,"la"Sto emanando – ha annunciato Catalfo – un. Ora stiamo scrivendo le nuove misure eanzi è. Stiamo prevedendo un, per coprire tutti i lavoratori". Queste le anticipazioni delloper far sì che i soldi stanziati per gli italiani in risposta allo shock economico del coronavirus vengano erogati il prima possibile. Oltre a un "indennizzo per tutti" previsto – ha affermato il Ministro – "un" e unper far arrivare tempestivamente i soldi ai cittadini. "Vogliamo farlo– ha spiegato Catalfo –. Il decreto è stato emanato la scorsa settimana, ho già firmato ilAnche l'Inps sta semplificando le procedure per velocizzare l'erogazione e alle banche sto chiedendo di anticipare la cassa integrazione che poi verrà ripagata dall'Inps, ne sto parlando con l'Abi".Sul fronte degli aiuti ai genitori Catalfo ha assicurato che la"è già stata emanata e i soldi saranno presto fruibili".Guardando allil Ministro ha affermato che "si deve andare avanti insieme. So – ha aggiunto – che altri paesi europei stanno mettendo rapidamente i soldi nelle tasche dei cittadini. Sono in chat con gli altri ministri del lavoro europei e ci confrontiamo sulle misure da prendere e, come loro ci hanno preso come esempio per le misure sanitarie, ioTuttavia ha, sottolineato Catalfo, "gli strumenti per affrontare l'emergenza devono essere radicalmente diversi da quelli pensati fino a ora" e "alcuni non capiscono quello che sta succedendo e che, qualsiasi cosa succeda a livello economico, coinvolge tutti".