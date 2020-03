(Teleborsa) - Congedo parentale straordinario per i lavoratori con figli da inserire nel prossimo decreto per l'emergenza coronavirus. Lo riferiscono fonti del ministero del lavoro in risposta alle dichiarazioni dell'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, su una mancata risposta del governo alla richiesta di un congedo parentale per i lavoratori con figli.



Dal ministero del lavoro ricordano come "questa misura sia fra le priorità della ministra Catalfo, che sta studiando varie soluzioni per istituire una forma di congedo straordinario da inserire nel prossimo decreto all'esame del consiglio dei ministri". © RIPRODUZIONE RISERVATA