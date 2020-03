Coronavirus, Castelli: tempo della responsabilità, stop polemiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per superare l'emergenza. "Stiamo ricevendo, e con la velocità che richiede questa situazione stiamo cercando di dare una risposta a tutto.ma i principi enunciati dal Presidente Conte sono stati chiari. Così il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze,"Questo è il momento dellaE il nostro è un Paese unito e responsabile. Non serve - ha proseguito -dobbiamo solo seguire le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico. Cosa che come Governo stiamo facendo"."Molte attività si sono fermate, proprio per senso di responsabilità, ancora prima del DPCM adottato ieri sera. Tantissime realtà, a partire dalla Pubblica amministrazione, stanno attivando il lavoro agile. IlMa non stiamo lavorando alÈ encomiabile, ad esempio, il lavoro che si sta facendo nel mondo della scuola, dove professori e studenti si stanno organizzando per proseguire nella didattica, ognuno da casa propria", ha proseguito."Noi dobbiamo tutelare la salute di tutti, interesse primario, e fare in modo che nessuno perda il lavoro a causa del Coronavirus. Sono due facce della stessa medaglia.è stato individuato un elenco di attività, necessarie per la persona e per garantire la completa funzionalità dei servizi essenziali.Ognuno per motivi diversi", ha concluso.