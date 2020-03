© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Non era mai successo prima d'ora, che unain questo caso per rendere immediatamente disponibili dispositivi utili potenziare la terapia intensiva delle strutture sanitarie. Con questa velocità. Giàe nei prossimi giorni ce ne saranno ulteriori". Queste le parole delche, dal suo profilo Facebook, ha espresso soddisfazione per laRealizzata in coordinamento con ilsi tratta dellavolte alla fornitura di dispositivi medici per terapia intensiva e sub-intensiva, dispositivi e servizi connessi, e dispositivi opzionali."Ci tengo a ringraziare l', e coloro che in queste ore si stanno adoperando per fare in modo che i nostri ospedali siano riforniti delle attrezzature di cui i medici necessitano, per far fronte all'emergenza in atto. Ringrazio inoltre – ha aggiunto il Ministro – ancheche sta garantendo alle aziende che partecipano ai bandi la liquidità necessaria per l'acquisto dell'attrezzatura. Un lin cui, tutte le parti stanno collaborando in modo eccelso, come pezzi dello stesso puzzle".Ladel valore di– ha spiegato Castelli – "è stata possibile grazie al, che ha affidato il ruolo di soggetto attuatore a Consip". Il Ministro ha, inoltre, annunciato che "a questa gara già aggiudicata se ne aggiunge un'altra relativa acircaEntro domani anche questa gara sarà aggiudicata e la prossima settimana inizieranno le spedizioni in tutta Italia".