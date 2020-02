Coronavirus: cassa integrazione per i lavoratori delle aziende nelle "zone rosse"

Per i lavoratori delle aziende dell'area della Lombardia interessate dall'ordinanza del ministero della Salute e della regione, il governo sta pensando ad attivare la cassa integrazione ordinaria. Lo ha detto la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo: «Da ieri, insieme all'Inps, stiamo monitorando gli sviluppi della situazione» sul Coronavirus «e studiando le contromisure da adottare per i lavoratori delle aziende situate nell'area interessata dall'ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con la Regione Lombardia. Una l'abbiamo già individuata ed è quella di concedere loro la Cassa integrazione ordinaria (Cigo): trattandosi di un evento imprevedibile, qual è questo, non c'è bisogno di una norma ad hoc».

La Cassa integrazione ordinaria - ha aggiunto Catalfo - «è un primo ma tempestivo intervento che possiamo mettere in campo e siamo pronti a predisporne altri qualora ve ne fosse la necessità».

