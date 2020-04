Coronavirus, l'Inps: «In cassa integrazione 6,7 milioni di lavoratori». Aeroporti: traffico azzerato, 10.000 persone in cig

I numeri iniziano a fare impressione: sono 6,75 milioni i lavoratori beneficiari di cassa integrazione o dell'assegno ordinario per l'emergenza coronavirus, dei quali 4,29 milioni (quasi due terzi) con gli importi già anticipati dalle aziende con conguaglio Inps e 2,45 milioni con pagamento diretto Inps. Lo si legge sul sito dell'Istituto nel quale si ricorda che le domande arrivate sono state 309.485 di cui 122.903 con pagamenti a conguaglio. Ad oggi sono state autorizzate 219.295 domande.

Momento difficilissimo poi per il mondo dei trasporti. «Nel solo mese di marzo, gli aeroporti italiani hanno perso oltre 11,5 milioni di passeggeri con una flessione del traffico che, da alcune settimane, si è assestata complessivamente ad un sostanziale -100%», in pratica si è azzerato. È quanto afferma Assaeroporti in una nota. Il settore ha già messo in cassa integrazione oltre 10.000 lavoratori (il 95% dei dipendenti) e prevede un calo di fatturato di circa 1,6 miliardi di euro. L'associazione chiede per questo «misure immediate a sostegno della filiera aeroportuale».



