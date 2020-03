Coronavirus, cancellati Farnborough Airshow 2020 e altri eventi aeronautici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Tra i più importanti dell'anno, il. La manifestazione, a cadenza biennale dal 1962, si svolge negli "anni pari",che si tiene in Francia nei "dispari".- e l'impatto senza precedenti della pandemia globale di Coronavirus ha costretto questa decisione. Noi di Farnborough International condividiamo la delusione per il fatto che non siamo in grado di presentare l'Airshow come previsto,In precedenza si era avuta la notizia che. Questo il comunicato degli organizzatori:, a causa delle preoccupazioni legate al rapido sviluppo del Coronavirus (COVID-19). L'evento doveva svolgersi a Ginevra dal 26 al 28 maggio 2020.La decisione delle organizzazioni partnerche sta peggiorando di giorno in giorno - si legge nel comunicato degli organizzatori del Regno Unito -per realizzare questo evento significativo".- spiegano ancora i responsabili britannici della manifestazione -, molti dei quali stanno fornendo un contributo fondamentale alla lotta contro questa crisi. Riteniamo