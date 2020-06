© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -con cui è stato necessario mettere in campo le risorse è stata anche occasione per tagliare alcunieccessivi come per la CIG. Un taglio alla burocrazia deve essere ancora più drastico, perché la sfida della ripartenza non può esaurirsi nel ritorno alla normalità precedente". Lo ha detto il Presidente del Consiglioin un intervento a Ey Digital Talk "Italia riparte". Analisi, prospettive e strategie per l'Italia post Covid-19".purtroppo,Anche per questo siamo chiamati a raccogliere lapiù difficile dal secondo Dopoguerra. "La sfida della ripartenza che abbiamo davanti - osserva Conte - non può esaurirsi in un ritorno alla normalità:tornerà ai livelli delcon questa crisi, abbiamo il dovere di uno sforzo corale per una vera rivoluzione delle competenze, il modello di sviluppo nei paesi occidentali pur avendo creato molta ricchezza non ha rafforzato la coesione sociale, serve un investimento straordinario nella sanità, nel welfare, nell'istruzione, in infrastrutture e trasporti e nella connettività digitale".Con l', almeno la fase più critica, che sembra essere alle spalle, laè trasformare la crisi in"E' una occasione storica per recuperare il divario di crescita che ci ha allontanato dagli altri Paesi europei", ha proseguito il Premier.Unche passa attraverso la riforma dellae quella della Giustizia ma che deve coinvolgere "attori" fino ad oggi colpevolmente trascurati: ichiamati a giocare un ruolo quanto mai centrale tornando finalmente"Nei prossimi giorni - anticipa il Premier - completerò un lavoro che abbiamo già iniziato con il comitato guidato da Colao. Avremo gli stati generali dell'economia a Palazzo Chigi con tutte le forze economiche e sociali del Paese per poter pubblicizzare e condividere con tutti questo nostroLe somme che arriveranno dalma una risorsa per ildel Paese".