Coronavirus, come far arrivare subito i buoni spesa ai cittadini? Un portale può aiutare i Comuni

Come erogare ai cittadini i buoni spesa voluti da governo e Comuni, in modo che gli interessati possano utilizzarli il più rapidamente possibile? Mentre in alcune città si registrano rallentamenti già nella fase iniziale, una proposta arriva da CGM gruppo cooperativo. Si chiama “Cura Italia” (curaitalia.cgmwelfare.it), e si candida a essere uno strumento digitale più pratico e semplice.Il portale permette ai Comuni una gestione facilitata permettendo loro di raccogliere online le richieste da parte dei cittadini, ottenere una puntuale verifica dei soggetti che effettivamente hanno una necessità, l’immediata attivazione dei buoni spesa alimentari per i soggetti realmente bisognosi. I cittadini selezionati hanno a disposizione un proprio account e il Comune potrà controllare in tempo reale gli utilizzi e i consumi dei buoni spesa. La piattaforma inoltre, semplifica anche il lavoro del terzo settore e della cooperazione territoriale impegnati nella distribuzione. Cgm, propone quindi ai Comuni, attraverso l’ANCI, l’utilizzo gratuito del portale a tutti i Comuni interessati. Già oggi il Comune di Piazzola sul Brenta (Padova) ha deciso di utilizzare la piattaforma digitale promossa da cgmwelfare per l’erogazione di buoni spesa.«I Comuni del nostro Paese sono le Istituzioni più prossime ai cittadini e quelle che, ogni giorno, si trovano a dover affrontare le esigenze pratiche e immediate della popolazione. In questa fase di emergenza, abbiamo deciso di mettere a disposizione gratuitamente la nostra infrastruttura digitale per aiutare i Comuni a erogare i buoni spesa per le persone più fragili», ha dichiarato Giuseppe Bruno Presidente CGM.