Coronavirus, Brussels Airlines: nuovo taglio voli

(Teleborsa) - La compagnia aerea belgacontinua a tagliare la sua offerta di voli per colpa dellegato all'epidemia di Coronavirus, ma questa volta a essere colpita è lL'azienda ha scelto di ridurre del 23% i suoi voli nel continente frauna decisione che fa seguito a quella annunciata martedì di cancellare il"Visto che la domanda totale continua a diminuire inla compagnia aerea è costretta a estendere le misure e ridurre ulteriormente la sua offerta di voli", scrive l'azienda in una nota. I passeggeri che hanno visto cancellare il proprio volo sono stati contattati ed è stata data loro laoppure di essere rimborsati se non desiderano più viaggiare.