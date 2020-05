Coronavirus, Bozza Dl Riapertura: ok a ripartenze ma rispetto norme o sospensione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Un testo composto da soliche – seppur con tutte le precauzioni e limitazioni del caso – pone di fatto la parola fine al lockdown. Le misure del decreto sulle riaperture a cui sta lavorando il governo si applicano, termine dello stato di emergenza.Per muoversi liberamente su tutto il territorio nazionale bisognerà aspettare il 3 giugno e, successivamente, saranno possibili ulteriori limitazioni "per rischio epidemiologico"., salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Dal 3 giugno 2020, gli spostamenti sul territorio nazionale possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree".A partire da lunedì 18 maggio – viene spiegato nella bozza –fatte salve le misure di contenimento più restrittive adottate" per "specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica".Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 o del comma 8. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida" del decreto "che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza"."Per garantire lo svolgimento delle attività economiche e produttive in condizioni di sicurezza, – prosegue la bozza – le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio"rispetto a quelle disposte ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19"."Ilin cui sia impossibile garantire adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro".A partire da lunedìnel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati a livello nazionale". Nel dettaglio laa cui sta lavorando il governo prevede la, come già disposto dal dl 19/2020 "nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali – si legge ancora nel testo – sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte" e "ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Il prefetto assicura l'esecuzione delle misure disposte da autorità statali, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti"."È fattoper provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultati positivi al virus, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria".