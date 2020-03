Coronavirus, Borse di nuovo a picco. Piazza Affari giù del 5%

Borse di nuovo a picco con l'emergenza coronavirus e la dichiarazione di ieri di pandemia dell'Oms. Il tracollo di Wall Street a dispetto dell'iniezione di liquidità della Fed ha gettato un'ombra nera sugli scambi in Asia e poi anche sui mercati europei.

Piazza Affari crolla nuovamente dopo la decisione del presidente Donald Trump di chiudere i viaggi con l'Europa per un mese e quella del governo italiano di fermare tutte le attività commerciali per contrastare l'avanzata del coronavirus. Invariato lo spread, che si posiziona a 209 punti base, con il rendimento del Btp decennale che si attesta all'1,29%.

L'indice guida di Milano Ftse Mib, che è arrivato a perdere fino al 6%, arretra di quasi il 5% con tutto il paniere dei titoli principali in profondo rosso. Tra le principali Borse europee tonfo di Francoforte, Londra e Parigi, in ribasso del 5%.

Maglia rosa tra i titoli del listino milanese UnipolSai che cresce dell'1,88%.

La peggiore è Atlantia, che prosegue le contrattazioni con un -7,63%. Crolla Tenaris, con una flessione del 7,09%. Seduta negativa per Unicredit, che mostra una perdita del 7,00%. Vendite a piene mani su Juventus, che soffre un decremento del 6,86%.

In Asia giornata drammatica anche per Tokyo, dove l'indice Nikkei è scivolato del 4,41% a 18.559 punti, mentre il Topix è caduto a 876 punti (-4%). Peggio ha fatto Seoul che termina con un -3,87%. In profondo rosso anche le borse cinesi, con Shanghai che segna un -2,08%, mentre è più sacrificata Shenzhen che scivola del 2,98%. Perdite ampie anche per Taiwan (-4,33%). Tonfo di Mumbay (-6,89%), mentre cola a picco Sydney (-7,23%).

Ultimo aggiornamento: 12:18

