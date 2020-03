Coronavirus, Piazza Affari resiste dopo i crolli

Ultimo aggiornamento: 11:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Dopo un esordio ampiamente positivo,aveva azzerato il rialzo, per poi tornarementre restanodel Vecchio Continente. Intanto,sul sentiment dell'economia in Germania ed Eurozona èed è risultatopiù pessimistiche.Si calma lo spread, attestandosi a 257 punti base, con un calo di 8 punti base,mentre il rendimento del Btp a 10 anni si attesta al 2,17%.sotto pressione Francoforte, che accusa ora un calo dell'1,11%, scivola Londra, con un netto svantaggio dell'1,42%, debole Parigi, che registra una flessione dello 0,68%., con il FTSE MIB in leggera crescita.di Milano, troviamo Recordati (+6,26%), Telecom Italia (+6,19%), Ferragamo (+5,98%) e Terna (+4,83%).La peggiore è Fiat Chrysler, che scivola del 6,82%.Vendite a piene mani su Exor, che soffre un decremento del 5,46%.In rosso Generali Assicurazioni, che evidenzia un deciso ribasso del 3,67%.Pessima performance per Azimut, che registra un ribasso del 2,66%.di Milano, OVS (+6,99%), Interpump (+5,91%), ERG (+5,82%) e Banca Popolare di Sondrio (+4,85%). Dal lato opposto Mutuionline, che prosegue le contrattazioni a -5,09%.